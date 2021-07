Andreea Antonescu sufera de o boala grava. Medicii i-au recomandat tratamentul cu citostatice

La varsta de 2 ani, Andreea Antonescu a fost diagnosticată cu sindrom nefrotic. Medicii i-au recomandat atunci tratamentul cu citostatice, ca să se vindece. Artista a ținut să menționeze că nu s-a mai întâlnit cu simptome de genul acesta și că totul s-a agravat chiar după participarea la show-ul sportiv din Republic Dominicană:„Pentru mine a fost o mare surpriză, pentru că nu am mai avut simptome de genul acesta. Lucrurile s-au agravat după participarea mea la Survivor, însă nu mi-aş fi pus sănătatea în pericol dacă ştiam mai devreme de aceste probleme.Este a doua oară în viaţa mea când am probleme de sănătate, la vârsta de 2 ani am fost internată şase luni în spital cu ambii rinichi”, a povestit aceasta, pentru cancan.ro. Cu toate astea, vedeta încearcă să gândească pozitiv și să aibă mai mare grijă de ea.