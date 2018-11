Andreea Balan a dezvaluit de ce i-a ascuns chipul fetitei sale

Aceste reactii dure au aparut dupa ce artista si sotul sau au pozat pentru o revista, in care pentru prima oara, au aratat chipul micutei. Dupa aceste comentarii, Andreea Balan a tinut sa faca cateva lamuri pe blogul sau.„Dinainte de a se naște am stabilit cu George (soțul meu) să o păstrăm pe Ella o perioadă doar pentru noi, să nu o arătăm publicului. Foarte mulți au fost contrariați atunci când puneam poze doar cu mânuțe, piciorușe sau cu spatele și spuneau: „Dacă tot nu vrei să o arăți, nu mai pune poze deloc”, sau „Ce tot o ascunzi atât, crezi că e mai specială?”. Sunt obișnuită de ani de zile cu răutatea oamenilor și aceste comentarii nu m-au surprins deloc. (..)Mi s-a părut firesc să punem poze așa cu mânuțe și piciorușe deoarece ne-a împlinit, ne-a făcut atât de fericiți încât simțeam amândoi nevoia să aruncăm acesta fericire în univers sub această formă. (..) Din punct de vedere al sănătății am dorit să o protejăm și să nu lăsăm gândurile negative să o afecteze cumva. (..) Cam tot ceea ce se postează pe net, rămâne stocat undeva și nu ne-am dorit că mai târziu, Ella să ne reproșeze că am arătat-o în fașă sau cheală (nu a avut păr până la 1 an)”, și-a început Andreea Bălan explicația.„Al treilea motiv este faptul că eu am fost expusă mediatic la o vârstă foarte mică (la 10 ani) și mi-a fost foarte greu să înțeleg ce se întâmplă cu mine și să mă dezvolt corect emoțional. M-am gândit astfel să nu o expun și să o las pe ea să aleagă dacă vrea să apară sau nu.Între timp această idee s-a schimbat, deoarece am văzut că acum, spre deosebire de copilăria mea, tehnologia este atât de avansată încât nu am cum sub nicio formă să o țin ascunsă atâția ani până când ea va putea alege. (..) Din acest considerent, împreună cu George, am decis să facem o ședința foto frumoasă și să o arătăm pe copertă unei reviste și nu pe Facebook pur și simplu.Așa am apărut pe copertă revistei UNICA din luna noiembrie, la 2 ani de când a venit pe lume. Țin să menționez că NU am luat bani de la revistă, deoarece, din nou, m-am lovit de ura oamenilor care au spus „Ai ținut-o ascunsă că să iei bani”. Ne-am dorit să o arătăm într-un cadru frumos și prin urmare nu am avut nicio pretenție finaciară”, a mai explicat vedeta.