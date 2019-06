Andreea Balan a recunoscut ca nu mai poate avea copii

Cantareata a facut stop cardio-respirator, in urma unei embolii cu lichid amniotic. Acest lucru a avut urmari grave si a fost nevoita sa faca terapii pentru a depasi momentul de cumpana.In afara de operatia de cezariana, Andreea Balan a mai suferit alte doua interventii, din cauza unor chisturi, iar din aceasta cauza cantareata a marturisit ca nu mai poate face copii, desi sotul sau si-ar mai fi dorit un baietel."Eu nu mai pot sa fac copii si m-a deranjat ca au existat voci care au spus ca acest lucru nu este atat de grav. Si, stiindu-ma in aceasta ipostaza, m-a durut foarte tare. Eu am ramas cu niste sechele si am trecut cu greu peste. Mai voiam un copil.De ce nu? George, de exemplu, isi mai dorea un baiat. Si m-a durut ca au fost oameni care au spus ca aceasta piedica nu este ceva grav", a marturisit Andreea Balan in cadrul emisunii "Agentia Vip".Andreea Balan si George Burcea s-au casatorit in anul 2017 pe o plaja, in Statele Unite si au 2 fetite, Ella (2 ani) si Clara (3 luni).