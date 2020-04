Andreea Balan: "Altele s-au casatorit de trei ori si au divortat, eu de ce nu?"

Andreea Balan trece prin clipe grele dupa ce s-a separat de sotul sau, George Burcea, la doar 6 luni de la nunta.Andreea Balan a ramas cu cele doua fetite, Ella si Clara, pe care le creste impreuna cu mama sa. Dupa ce va trece pandemia de coronavirus, cantareata a anuntat ca va introduce actele de divort pentru ca nu vrea sa mai ramana legata de George Burcea.Desi sufera foarte mult, cantareata a marturisit ca este pregatita sa cunoasca oameni noi, sa cunoasca alti barbati si, de ce nu, sa se recasatoreasca."Eu am fost o fata forte cuminte si sa ai de la 20 de ani pana la 35 sa zicem doi barbati, e foarte putin. Eu nu am avut experienta asa de mare in ale barbatilor adica sa imi aleg, sa ma intalnesc, sa fac dating. Eu la 21 de ani m-am cuplat cu Keo, apoi am stat 8 ani de zile, la un moment dat s-a terminat cu o despartire urata. Multi barbati inseala. Asta e! Acum nu mi se mai pare o drama. Acum mi se incheie casnicia dupa 4 ani si jumatate.Normal ca este socant si pentru mine si pentru public, dar nu sunt nici prima si nici ultima si faptul ca am avut atat de putine relatii in decurs de 15 ani nu inseamna ca am dat fail in relatiile amoroase si ca am ghinion in ale barbatilor," a declarat Andreea Balan intr-un interviu live pentru Cristi Brancu.Artista a mai spus ca are nevoie de timp sa se vindece dupa aceasta experienta dureroasa, dar este convinsa ca va gasi barbatul potrivit care sa o convinga sa se casatoreasca din nou."Cred ca trebuie sa mai experimentez si sa ies la dating, un dating pe care nu l-am facut pe cand eram tanara. Zic peste sase luni, un an...eu nu am avut asa mare experienta. Sunt convinsa ca la un moment dat, daca voi cunoaste alte tipologii de barbati, cu siguranta voi gasi persoana potrivita. Eu cred in dragoste, in iubire. De ce nu, sa ma casatoresc la un moment dat? Altele s-au casatorit de trei ori si au divortat, eu de ce nu?," a adaugat Andreea Balan.