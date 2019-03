Andreea Balan are nevoie de a patra operatie

Andreea Balan s-a confruntat cu probleme mari in timpul operatiei de cezariana. Ea suferit un stop cardio-respirator si a fost resuscitata timp de 1 minut. Dupa operatie, i-au aparut niste hematoame, iar medicii le-au eliminat tot prin interventii chirurgicale."Daca totul merge bine, va mai avea o singura operatie de suportat, una relativ simpla. Sa speram ca nu va mai trebui sa mai mearga la clinica dupa acea interventie, decat pentru controale, dar nu are alta varianta, trebuie sa se intervina chirurgical in zona respectiva pentru rezolvarea problemelor pe care le-a avut in ultimele saptamani", a dezvaluit o sursa pentru WOWbiz.ro.