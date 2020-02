Andreea Balan divorteaza? Cine a dat vestea bomba

„În momentul în care ar fi trebuit poate să-l apere pe George, în momentul în care George a descoperit că tatăl lui dorește să intre în direct la emisiunea lui Dan Capatos, Andreea a spus că nu este treaba ei și că George ar trebui să-și rezolve singur problema. Așa a spus și Oana Roman când a fost rugată să vorbească despre scandalul lui Marius“, a spus prezentatorul, în vlogul pe care l-a făcut în urmă cu ceva timp.Speculatiile asupra unui posibil divort au fost alimentate si de faptul ca Andreea nu si-a sustinut sotul, desi ea face orice pentru familie.„Andreea, pentru prima dată nu își apără cu ghearele căsătoria. Înseamnă că ea a aflat un lucru dureros, înseamnă că el i-a ascuns, iar ei, în momentul în care bărbatul îi ascunde, nu se lasă. Vă aduc aminte că este aceeași Andreea care în anii 2000 scotea un disc foarte războinic care mustea de declarații aprige la adresa unui bărbat care va dezamăgit-o. Andreea este de multe persoana care de multe ori simte nevoia să tacă”, a mai spus Cristi Brancu în vlogul lui.Apropiatii celor doi au marturisit ca George s-a schimbat foarte mult in ultima perioada. Andreea si sotul sau nu isi mai vorbesc aproape deloc.”El nu mai vrea să apară nici în vlogurile ei. Andreea îi tot spune să filmeze împruenă, el refuză. Bănuiala mea este că scrisul cărții pe care vrea să o lanseze l-a dat peste cap, a făcut ca ceva care era bine închis în interiorul lui, să se manifeste mai tare ca niciodată. Nu mai pot comunica așa cum o făceau, Andreea suferă foarte tare din cauza asta, mai ales că, atunci când vine vorba de George, este mai înțelegătoare ca niciodată. Ea, culmea, îl și înțelege, știe că pentru el, probabil, este greu să fie în umbra ei, dar tot vrea să îl ajute să depășească situația. Andreea nu vrea, sub nicio formă, să se despartă de el și pentru că e convinsă că fiicele lor trebuie să crească într-o familie completă, să se bucure de prezența ambilor părinți pentru a crește sănătos. El nu înțelege că ea asta și-a dorit, și-a dorit o familie și copii, că, de fapt, ea nu are nevoie de nimic altceva, este totuși o femeie realizată”, a declarat o prietena a vedetei.”Andreea va amâna cât va putea de mult momentul despărțirii, ea speră. L-a trimis la psiholog, el nu vrea, ea a acceptat asta. Nu vrea să se despartă, îi este teamă de ideea că fiicele ei vor citi, peste ani, în presă ce s-a întâmplat între ea și George. Dar nu cred că va rezista la nesfârșit în situația de acum, la tensiunea care este între ei”, a mai spus prietena Andreei.