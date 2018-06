Andreea Balan il ataca pe Keo: "S-a simtit castrat emotional si apoi s-a dus la o mironosita"

A avut o relatie cu cantaretul Keo de mai multi ani, iar despartirea lor a fost un soc pentru toata lumea, mai ales ca se pregateau de nunta. La cativa ani de despartirea de Keo, Andreea Balan a povestit, pe vlogul sau, prin ce a trecut in momentul in care a aflat ca barbatul pe care il iubea avea o relatie paralela cu o alta femeie."Femeile ar trebui sa nu mai ierte. Mie nu mi-a recunoscut ca ma insala si cand l-am prins zicea ca e doar o amica. Toata lumea zicea ca minte, eu il credeam, pana cand a venit dovada in fata mea. Noi femeile, ne mintim ca nu e adevarat. Eu am aflat, am stiut si m-a durut.Barbatii nu recunosc, cred ca mai degraba o femeie cand insala de fapt doar se indragostesc. Barbatii, pe de alta parte, o fac fie ca se plictisesc acasa, fie ca au chef sa isi umple viata. In general, cred ca insala ca nu sunt fericiti acasa si cu ei insisi. Barbatul nu poate sa gestioneze succesul femeii si daca este mai mare ca al lui, la nivel emotional si psihic se simte castrat si apoi se duce la o mironosita care are mai putin succes ca el si sta cu capul plecat si care il divinizeaza pe el, ca el sa se simta bine si sa-si umple egoul.Cele mai multe divorturi si despartiri se intampla intre femeile de cariera si barbatii lor. Ar trebui sa accepte ideea ca nu mai e ca in pestera si sa nu se frustreze. Lucrul asta il spun din experienta.", a spus Andreea Balan, pe vlogul ei.