Andreea Balan, imagini cutremuratoare: plina de vanatai, vedeta a rabufnit

Artista a postat cateva imagini terifiante, in care apare plina de vanatai."Aceasta este o poza facuta la cateva ore dupa ce mi-am revenit din stopul cardio respirator si totodata e cu putin timp inainte sa dau interviu la XNS (Antena 1 cf. ctr de 7 ani).Nu mi-a fost usor sa stau asa cu gura pana la urechi si pe canapea, dar intodeauna am fost foarte puternica si indiferent de ce a fost in sufletul meu, sau de ce dureri fizice am avut, eu am zambit si am mers inainte.Dar din pacate traim intr-o tara in care, drama are mai mult succes si daca nu plangi pe la tv si nu te vaiti, inseamna ca nu ai patit nimic si e totul o facatura.De-a lungul vietii am trecut prin multe drame, dar atat timp cat am putut sa zambesc amar si sa nu-mi arat durerea, am facut-o si am mers cu capul sus mai departe.Cei care au lasat comentarii mai putin placute, ar trebui sa invete din asta...si sa stiti ca noi, astia de pe la tv, avem o inima totusi, ca d-aia se mai opreste din cand in cand...😔", a scris Andreea Balan pe retelele de socializare.