Andreea Balan: "M-am saturat sa ma mulg prin bai"

Dupa ce a fost aspru criticata ca si-a alaptat fetita doar o luna pentru a se intoarce pe scena, Andreea Balan a venit cu lamuriri in privinta acestui aspect din viata sa."Am ales sa alaptez fix o luna pentru ca apoi sa pot merge la emisiuni relaxata (in juriu la "Te cunosc de undeva" am revenit la 2 saptamani pentru ca asa era in contract) si la concerte, fara sa ma mulg prin bai. De ce sa mergi la concerte aşa repede?! Iar o intrebare stupida pusa de prea multi oameni. Nu e deloc repede – se merge la concerte dupa o pauza de 4, 5 luni, ca luam in calcul si pauza de dinainte de nastere. O pauza de 4,5 luni, in care iesi din sistem si in care nu exista niciun castig financiar si se traieste strict din economii, dar facturile nu se opresc in aceste luni.Totodata, daca stai prea mult acasa, adio echipa (band, dansatori, colaboratori) deoarece e firesc sa isi gaseasca alte joburi, nu sa te astepte pe tine sa iti cresti copiii. Dar na, pentru unii oameni decat sa isi puna creierul la contributie, e mai simplu sa ma judece pe mine si pe alte artiste care s-au reintors rapid pe scena. Si a te intoarce pe scena nu inseamna ca pleci de acasa si lasi bebelusul de izbeliste, inseamna ca pleci cateva ore si te intorci acasa chiar in aceeasi zi si faci asta de cateva ori pe luna la inceput, nu prea des," a comentat Andreei Balan.Cantareata va deveni mamica pentru a doua oara in februarie. Ea si sotul sau, actorul George Burcea, vor mai avea o fetita.