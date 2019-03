Andreea Balan, marturii complete despre tragedia prin care a trecut: "Era sa imi moara copilul"

Starea cantaretei este acum stabila. Andreea Balan a vorbit astazi despre momentele grele prin care a trecut si a facut dezvaluiri coplesitoare.„A fost o minune, putea sa-mi moara si copilul!” Artista a intrat prin telefon la Antena 3 unde a vorbit cu Mihai Gadea despre drama prin care a trecut. Ea a fost inconstienta mai bine de 20 de ore si nu mai stia nimic din ce i s-a intamplat dar doctorii i-au dat toate detaliile si se pare ca situatia a fost mult mai grava decat a aflat publicul larg. Una dintre doctorite chiar i-a spus Andreei ca a fost un caz in care si copilul si mama au murit din aceeasi afectiune care a survenit in cazul ei.„Abia astazi am ajuns in salon, abia astazi am tinut-o in brate pe Clara. Pana astazi am fost intr-o lupta cu moartea, fara sa exagerez. Chestia asta se poate intampla nu doar la cezariana, se poate intampla ca lichidul amiotic sa intra in sange si mama moare. Doctorita mi-a povestit ca a avut un caz in care a murit si copilul pentru ca a intrat si in sangele copilului, deci lichidul din placenta nu trebuie sa intre in sange. La mine a fost noroc ca a iesit fetita, m-au deschis si dupa aceea s-a intamplat toata aceasta cascada si stopul cardio respirator.” a declarat Andreea Balan„A fost o minune ca mai intai au scos-o pe ea, daca nu interveneau eu puteam sa mor. M-au intubat si abia aseara mi-au scos tubul. Mi-au facut o groaza de antibiotice, mi-au bagat foarte mult sange, deja sangele meu era contaminat si au trebuit sa-mi faca transfuzii. George mi-a povestit tot si doamna doctor. El era foarte panicat, a iesit asistenta cu copilul, i-a zis, uite ce frumos e copilul, hai sa mergem de aici pentru ca nu voiau sa-l lase acolo sa vada cum sunt eu resuscitata. El si-a dat seama ca e ceva in neregula, a durat foarte mult, eu nu mai ieseam din sala de operatie, el statea acolo si astepta vesti si au venit 3 doctori si i-au explicat ca situatia e destul de grava, nu stim stim trebuie sa asteptam. A stat cu emotii si cu frica pana azi de dimineata” si-a mai continuat ea povestea.