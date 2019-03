Andreea Balan, marturisiri cutremuratoare: "Mi-am dat seama ca a trecut moartea pe langa mine"

De pe patul de spital, artista a facut si primele declaratii publice despre tragedia prin care a trecut.Aceasta embolie poate surveni si la nasterea naturala, nu doar la cezariana si provoaca soc, stop cardiac, lichidul amniotic intra in sange, nu se stie de ce. Am fost la un pas sa mor. A trebuit sa curete sangele, am avut nevoie de transfuzii.a declarat Andreea Balan, pentru Antena 1.Vedeta a marturisit ca nu-si aminteste decat momentul in care si-a pupat fetita, imediat dupa ce s-a nascut."Imi amintesc ca mi-au pus-o pe obraz, am pupat-o si apoi a intervenit acea problema, mi-am pierdut cunostinta si m-au intubat. Si am fost inconstienta vreo 20 de ore. Medicii mi-au povestit ca am fost la un pas sa mor. Am ramas asa, nu mi-am dat seama ca a fost atat de grav," a mai spus cantareata."Nu ma dezlipesc de ea"Vedeta a vorbit si despre fetita sa, Clara Maria, pe care a tinut-o azi, pentru prima data in brate."Nu ma dezlipesc de ea. E foarte mititica. Am si uitat ca si Ella Maya era asa. Are par mult, brunetinica asa. Am doi copii sanatosi si asta este cel mai important," a mai marturisit cantareata.