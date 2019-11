Andreea Balan, momente de groaza: fiica ei a inghitit ceva si a lesinat

Fiica lor cea mica a inghitit ceva si a lesinat pentru ca nu mai putea respira. Vedeta a marturisit ca in acel moment a simtit ca lumea ei se sfarseste.”Am murit”, a explicat artista, în timpul unei emisiuni. ”Dragilor, ce am simțit în secunda aceea n-am simțit niciodată în viața mea. Nici când am fost înșelată, nici când m-am despărțit, nici când am pierdut bani, când am pierdut casa… N-am simțit niciodată”, a mărturisit Andreea Bălan.Din fericire, micuța Clara a trecut cu bine peste întâmplare, misterul fiind legat doar de acel ”ceva” pe care l-a înghițit, medicii nereușind să își dea seama despre ce a fost vorba.