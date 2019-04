Andreea Balan, o noua marturie cutremuratoare

Dupa acest incident, cosmarul Andreei Balan nu s-a terminat. Vedeta a mai fost supusa unor noi interventii chirurgicale, dupa ce i-au aparut niste hematoame sub operatia de cezariana."Am inceput sa sangerez peste tot. Medicii si-au dat seama ca este embolie amniotica. Acesata problema, de fapt, mi-a provocat stopul cardiac. Operatia a fost foarte complicata. Mi s-a facut transfuzie de sange. Eu nu imi mai amintesc insa nimic. Am fost inconstienta doua zile," a povestit Andreea Balan la Antena 1.Cosmarul nu s-a terminat pentru cantareata nici dupa ce a fost externata. Din cauza unor hematoame aparute pe sub operatia de cezariana, Andreea Balan a mai suferit inca doua interventii chirurgicale."Ultima interventie a fost cea mai grea. Neexistand cateter (n.r. in coloana), ci doar o anestezie pe vena si o operatie complicata, cand m-am trezit m-a durut cum nu m-a durut vreodata in viata. A fost curatat si ultimul hematom. Am stat din nou 24 de ore la terapie intensiva. Nu pot sa fac efort deloc. Stau in casa", a mai spus cantareata.Andreea Balan a vorbit si despre momentul in care se va intaorce pe scena, dar si despre faptul ca s-ar putea sa nu mai poata face copii. Dupa nastere, s-a speculat ca medicii au fost nevoiti sa-i extirpe uterul pentru a-i salva viata. "O sa astept 4 luni ca sa ma intorc pe scena. De cantat, pot, pentru ca nu mi-am pierdut vocea. Nu pot sa fac prize si acrobatii cu Petrisor. In iunie o sa incep concertele. Am slabit este adevarat, dar burtica mai am. Nu s-a retras. Copii, practic nu cred ca mai pot avea," a marturisit Andreea Balan. In perioada in care va stat acasa, Andreea va pune la punct botezul Clarei, care va avea loc in luna septembrie.