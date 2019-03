Andreea Balan, operata pentru a doua oara. S-a trezit intr-o balta de sange

Medicii au descoperit ca se formase niste hematoame sub operatie si a fost necesara o noua interventie chirurgicala, vedeta trecand in mai putin de doua saptamani prin doua operatii grele.Poza a dat-o de golO fotografie cu fetita cea mare, Ella Maya, postata de Andreea Balan pe pagina sa de socializare a atras atentia, deoarece micuta nu a fost in vizita la mama sa atunci cand a nascut. Semn ca vedeta a ajuns din nou pe mana medicilor, asa cum au declarat pentru spynews surse din spital.Andreea Balan nu a vrut, insa, sa comenteze situatia. A suferit stop cardio-respiratorPe 4 martie, cantareata a nascut, iar in timpul operatiei de cezariana a facut stop cardio-respirator din cauza unei emboli cu lichid amniotic, fiind resuscitata un minut."Am trecut prin focuri periculoase. A trecut moartea pe langa mine. Aceasta embolie pur si simplu iti provoaca soc, stop cardiac, lichidul amniotic intra in sange, nu se stie de ce," declara Andreea la cateza zile dupa operatie.