Andreea Balan, operata pentru a treia oara

Marti seara, Andreea Balan a mers de urgenta la spital dupa ce a acuzat sangerari masive. Vedeta a fost imediat operata. Se pare insa ca artista va fi supusa unei noi interventii chirurgicale, a treia. Andreea Bălan a ajuns la un spital privat, iar medicii au pus-o imediat pe perfuzii.Artistei i s-au format iar hematoame, care vor trebui operate. Este ţinută sub observaţie, are un hematom sub operaţie, dar din cauză că în ultimele două săptămâni a avut deja două operaţii, în acest moment nu se poate interveni iar chirgical, Andreea Bălan fiind ţinută sub observaţie.