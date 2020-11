Andreea Balan, primele declaratii dupa ce a fost operata de urgenta!

"Neața dragilor. Vreau să vă spun că sunt bine! M-am internat în spital luni seară cu dureri abdominale foarte mari. În urma investigațiilor, doctorii au descoperit un abces abdominal! Marți ar fi trebuit să mă operez, dar am avut mare noroc și cu puțin timp înaintea operației programate, medicii au reușit drenarea lui. Acum sunt sub tratament și observație', a scris Andreea Bălan pe una dintre rețelele de socializare.Andreea Balan a fost la un pas de moarte la cea de-a doua nastere. A suferit un stop cardio-respirator la scurt timp dupa operatia decezariana."Pacienta Andreea Bălan a suferit o intervenţie chirurgicală cezariană, în timpul căreia a intervenit un incident obstetrical major, o complicaţie critică ce nu putea fi prevăzută la consultaţiile sau prin investigaţiile anterioare. Situaţia a fost gestionată cu succes de echipa medicală. Potrivit statisticilor, sunt foarte rare aceste incidente: 1 la 80.000 de naşteri”, declara purtătorul de cuvânt al spitalului in urma cu doi ani.