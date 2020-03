Andreea Balan, reactie emotionanta dupa anuntul divortului

"Eu am trait intr-un an cat altii in 10. Nasterea Clarei, stopul cardiac, revenirea pe scena, nunta, concerte si apoi separarea. Este foarte greu sa existe acest rollercoaster emotional si nu e usor de gestionat.," a declarat Andreea Balan pentru ELLE.Cantareata s-a consolat cu gandul ca in curand va fi o femeie divortata, desi si-a dorit intotdeauan o familie. "Toata viata am alergat dupa fericire" scria artista in urma cu cateva zile pe pagina de socializare.Chiar si asa, ea spera ca intr-o zi totul va fi bine in viata ei. "Am acceptat ceea ce nu pot controla si am inteles ca asa e viata, imprevizibila, si ca nu avem ce face decat sa mergem inainte cu speranta ca intr-o zi va fi mai bine," a mai spus Andreea Balan.Andreea Balan este convinsa ca tot ce a trait in viata a ajutat-o sa fie mai puternica si sa treaca peste fiecare obstacol care ii iese in cale"Fiecare experienta mai putin placuta din viata mea m-a intarit si m-a facut mai puternica. Sunt suma lucrurilor traite, doar ca puterea mea nu poate fi acceptata si inteleasa de oricine si intimideaza," a precizat artista pentru sursa citata.