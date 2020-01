Andreea Balan, vacanta de cosmar. A ajuns la spital cu fetita de 10 luni

Artista a ajuns de urgenta la spital cu fetita de 9 luni dupa ce aceasta s-a simtit foarte rau.”Vacanța noastră în Mauritius a luat o întorsătură neașteptată și neplăcută. Ieri i s-a făcut rău Clăriței. A vomitat și am ajuns la spital. Am stat sub observație și are o enterocolită. Și Ella a vomitat, deci credem că are și ea același lucru. De aseară suntem pe antibiotic pe cale orală și încercăm să o facem să bea cât mai multe lichide. O ținem sub supraveghere ca să-i scadă febra.”, a povestit Andreea Bălan.Micuta a fost a fost anesteziata cu gaz pentru a putea fi tratata.”Am stat o noapte în spital și nu ne-a plăcut deloc. Nu mi-a plăcut deloc la spital aici, pentru că nu au reușit să-i găsească venele și au înțepat-o de două ori. Nu au reușit să-i pună perfuzie și până la urmă a trebuit să o anestezieze cu gaz timp de 10 minute ca să-i pună perfuzia în vena din tâmplă.S-a hidratat o oră prin perfuzie. Apoi a venit un asistent să-i prindă bandajul pentru că acesta cădea și i-a scos perfuzia. După ce că au anesteziat-o 10 minute, au chinuit-o. I-au pus perfuzia în tâmplă și a venit și i-a scos perfuzia din greșeală. M-am enerva teribil. Au ras-o în cap ca să-i pună perfuzia, sărăcuța. M-am supărat rău și mi-a stat inima în loc 10 minute cât a fost anesteziată.”, a povestit artista.