Andreea Banica, schimbata radical dupa operatia la nas. Pare o alta persoana

”Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată.(…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine.”, le-a spus Andreea Bănică fanilor ei pe social-media.Astazi, pe 21 iunie, artista si-a sarbatorit ziua de nastere. A implinit 43 de ani si a organizat o petrecere de zile mari. Tot cu aceasta ocazie, Andreea Banica s-a afisat pentru prima oara dupa operatia la nas. Schimbarea este una foarte fizibila la nivelul intregii fete.