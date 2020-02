Andreea Berecleanu pleaca de la Antena 1. Cine o va inlocui la Observator

Andreea Balan si George Burcea ar avea probleme in casnicie! Realizatorul Cristi Brancu a dezvaluit ca Andreea ar fi fost deranjata de faptul ca sotul sau a marturisit in presa problemele sale din copilarie. „În momentul în care ar fi trebuit poate să-l apere pe George,

Anamaria Prodan a devenit dependenta de peruci dupa ce a renuntat la celebra sa coafura palmier. Acum, isi doreste parul lung si pentru a-l lasa sa creasca sanatos, Ana apeleaza la tot felul de peruci pentru a-si schimba look-ul. Ea cheltuieste in jur de 4.000 de euro pe noua sa pasiune:

Oana Roman a slabit 10 kilograme in doar cateva luni. Mai exact, a inceput sa tina dieta in luna noiembrie a anului trecut si pana acum, in luna februarie. Oana a marturisit ca pe langa regimul alimentar, face si cateva tratamente corporale. "Noiembrie versus Februarie.