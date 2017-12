Andreea Berecleanu: "Va fi un Craciun trist"

„Craciunul inseamna pentru mine un moment de comemorare pentru tatal meu, era nascut de Craciun. Cred ca va fi un Craciun trist. Eu incerc sa il fac linistit si sa rememorez tot ce am primit de la el in ziua Craciunului, de la muzica la mâncarea care ii placea lui. Am fost fata lui tata si fata mamei in somn”, a spus Andreea Berecleanu. De curand, Andreea Berecleanu a raspuns intrebarii care sta pe buzele tuturor.„Cei care ma stiu de 25 de ani, pe care ii fac la anul in televiziune, sunt cei care au acum 50-60-80 de ani. Cei/ cele care au 20-30 de ani nu ma stiu cum eram acum 25 de ani când am intrat sub lumina reflectoarelor. Dar celor care ma intreaba totusi câte operatii estetice am, asta probabil de când m-am casatorit cu Constantin, care este chirurg estetician, le raspund asa: aici e mama, aici e bunica, aici este fiica mea. Daca vedeti o legatura intre cele patru personaje o sa gasiti raspunsul la intrebarea de ce NU am operatii estetice", a declarat Andreea Berecleanu.