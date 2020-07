Andreea Esca, mesaj pentru romani dupa ce s-a vindecat de coronavirus

Prezentatoarea TV a dezvaluit ce a invatat din aceasta experienta grea si a avut si un mesaj pentru romani."Niciodată nu am judecat. Nu am subestimat un medic. mama mea a fost asistentă medicală. Aș spune că am învțat mai multe despre oamenii din jurul meu.Am lăsat garda jos și n-ar fi trebuit să fac asta. Mă simt vinovată că trebuia să fac mai mult, trebuia să ating perfecțiunea.Mesajul meu pentru public ar fi să nu lase garda jos. Cu siguranță virusul există. Trebuie să purtăm mască, să stăm la distanță de oameni și să avem încredere în oameni și în Dumnezeu", a declarat Andreea Esca.