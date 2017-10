Andreea Esca pleaca de la Pro TV? Vedeta isi lanseaza propria emisiune

Astfel, dupa ce si-a lansat propria revista si prezinta o emisiune la radio, Andreea va avea si propria emisiune. Potrivit paginademedia.ro, este vorba de o emisiune care va fi difuzata exclusiv online, iar alaturi de ea, in fiecare editie va fi jurnalistul Cristian Tudor Popescu."Esca si Escu" va fi numele emisiunii in care cei doi vor dezbate subiecte de politica, educatie, cultura si multe altele. Emisiunea se va desfasura sub forma unui dialog, in care Andreea va adresa intrebarile, iar Cristian Tudor Popescu va raspunde, noteaza wowbiz.ro.