Andreea Mantea a rabufnit. A spus tot despre calvarul prin care a trecut in relatia cu Cristi Mitrea

Dupa ce Cristi Mitrea a facut dezvaluiri intime din viata Andreei Mantea, cu care are impreuna un copil, prezentatoarea TV a rabufnit si a spus adevarul despre tot calvarul pe care l-a indurat in timpul relatiei cu luptatorul MMA.Andreea Mantea a marturisit ca a fost batuta de Cristi Mitrea cand era insarcinata si a incercat sa ascunda aceasta perioada urata din viata ei pentru ca nu si-a dorit ca baiatul ei sa aiba astfel amintiri despre tatal sau.„A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui. Am vrut sa îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec", a marturisit Andreea Mantea pentru wowbiz.ro.Prezentatoarea TV a explicat si de ce a dorit ca in dreptul tatalui sa fie o linie in certificatul de nastere si s-a aratat revoltata despre felul in care acesta a vorbit despre mama copilului sau."Am decis cu tot sufletul ca acest copil să aibă o linie în dreptul numelui tatălui, pe certificatul de naștere, pentru ca el sa se nască sănătos și să crească armonios, departe de tot calvarul de care fugisem. Mă văd nevoită să fac această declarație publică pentru că nu îmi vine să cred ca își permite să vorbească atât de ieftin și golănesc despre mama copilului lui, dar și despre copilul lui. Nu înțeleg de ce aruncă în mine cu noroi, punând la îndoială faptul că acest copil este al lui'.„Dacă a hotărât să intre în viața lui, ca tată, de ce susține așa ceva acum? De ce se bate cu pumnii în piept cu mândrie că acest copil este al lui, dar totuși nu știe ce înseamnă colici, scutece, dureri de dinți, primii pași, prima julitură, cum să își lege șireturile sau cum să aline o durere…', a spus Andreea Mantea.