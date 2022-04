Andreea Mantea a slabit 10 kilograme. A mancat chiar si ceapa cu slanina. Ce dieta tine vedeta

“În toată perioadă asta, din cele 14-16 kilograme, nu mai știu exact câte au fost, am dat vreo 10, 9 pe acolo. Sunt dimineți și dimineți. Când mă cântăresc și e diferență mare… Cred că e retenție de apă, nu știu ce e. Dar nu mă grăbesc, sunt pe drumul cel bun și e bine. Nu țin dietă, ci pur și simplu încerc să mănânc sănătos. Dimineața, avem voie să mâncam orice, chiar și slănină cu ceapă. Apoi, salate, grătar. Mănânc cât mai sănătos”, a spus Andreea Mantea pentru ciao.ro.Andreea Mantea a fost asupru criticata de fani pentru kilogramele acumulate, iar la un moment dat s-a speculat ca ar fi insarcinata. Satula de critici si zvonuri, vedeta a lamurit situatia. La acel moment, vedeta Kanal D a afirmat că este doar grasă și că dacă ar fi fost însărcinată ar fi împărtășit vestea cea mare.“Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca aflu din ziare ca sunt însărcinată de vreo doi ani.Cumva am întrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată. Eu nu am voie să fiu grasă… Andreea Mantea este grasă, are butică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată. Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeți-mă. De doi ani încoace, mă de doi ani… Nu, nu sunt însărcinată. Sunt doar grasă!”, a spus Andreea Mantea pe Instagram.