Andreea Mantea iubeste din nou. Primele declaratii despre noul iubit

Andreea Mantea prezinta o noua emisiune care se filmeaza in Turcia si pentru o perioada s-a mutat in aceasta tara impreuna cu fiul sau, pe care l-a inscris la o gradinita din Istanbul.„Este exclus să mai repet aceleaşi greşeli, una dintre cele pe care le-am făcut în trecut a fost să-mi expun public relaţia de iubire! Nu vreau să mai vorbesc despre ele, mă limitez doar a spune că da, îmi bate inima din iubire pentru cineva! Vreau să ţin pentru mine, este mai bine aşa. Sunt extrem de fericită, de împlinită şi îmi este foarte bine", a declarat Andreea Mantea, potrivit Wowbiz De asemenea, un susținător al emisiunii pe care o prezintă vedeta a publicat în dreptul uneia dintre fotografiile acesteia următorul comentariu: „Sper să găsești pe cineva care să te iubească cu adevărat până la lună și înapoi", i-a scris internautul, în limba engleză. „I already did!” (Deja am făcut asta n.r), a răspuns Mantea.