Andreea Marin a suferit 6 interventii chirurgicale. Are probleme mari de sanatate

Zana a ajuns de doua ori pe masa de operatii din cauza unor sarcini extrauterine. A fost chiar la un pas sa-si piarda viata atunci cand a ajuns pe mana medicilor in urma unor sarcini extrauterine, deoarece nu a stiut de existenta acesteia pana in ultimul moment.In urma cu cativa ani, vedeta a avut probleme si la coloana, rezolvate la o clinica din Turcia, unde l-a cunoscut si pe fostul sau sot, fizioterapeutul turc, Tuncay Ozturk. Ieri, vedeta a ajuns din nou la doctor. Aceasta a vizitat un spital privat pentru un control la inima, potrivit unor surse din respectiva institutie. Mai mult, aceasta si-ar fi anuntat apropiatii ca in aceste zile va fi greu de gasit la telefon."Inveti o lectie, ca e important sa fii la timp la medic. Degeaba ajungi cand ti se spune ca e prea tarziu. Uneori, cu toti banii din lume, nu mai poti repara ceea ce s-a stricat. Vreau ca toate mamele sa traiasca alaturi de copiii lor. si eu sa-mi vad fata mireasa, sa pretuim viata. Am avut 5-6 operatii pana acum, sunt trecuta prin toate. Dar important e sa ai grija de tine. Desi am ca tot omul perioade in care muncesc si uit de mine, imi amintesc, pentru ca propriul corp iti ofera semnale de alarma. Uneori am ajuns la timp, alteori nu, am invatat o lectie. Sunt mult mai atenta, de cand sunt mama sunt si mai responsabila. Traiesc si sa fiu sprijin pentru copilul meu.", a declarat Andreea Marin pentru libertatea.ro