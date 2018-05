Andreea Marin, de urgenta la spital

Vedeta a mers la spital pentru control deoarece nu intelegea ce s-a intamplat.Se pare ca problema a aparut in urma executarii unor exercitii fizice.„O durere de umar. La inceput am spus ca m-o fi tras curentul, cum obisnuim noi sa spunem. Unii medici in ziua de astazi spun ca nici nu exista o asa poveste cu curentul, care te afecteaza, ci ca ai facut cu siguranta o miscare gresita, ceea ce s-a intamplat si in cazul meu”, a marturisit Andreea.