Andreea Marin, din nou la spital

„Din seria „graba strica treaba” sau „asa nu, nu faceți ca mine!”: in loc sa imi incep ziua la sala de sport, asa cum imi place și e sanatos, o incep alaturi de kinetoterapeutul care au grija sa-mi „repare” glezna dureroasa, pentru ca nu am avut rabdarea de a face incalzirea cum se cuvine și tendonul lui Ahile a cedat. La inceput, am crezut ca e o joaca, o durere care va trece pana a doua zi, apoi am fost nevoita sa stau bandajata o zi la pat, am devenit „cațelușul schiop”, abia puneam piciorul in pamant, nici gand sa mai pot merge de o saptamana la sport, adio tocuri… uite-asa!. (…) Sunt insa pe drumul cel bun și abia aștept sa ma intorc la mișcare, dar „impachetata” temeinic de acum inainte. Mea culpa!​”, a scris Andreea Marin.