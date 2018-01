Andreea Marin, din nou mama

Divortul de Tuncay Ozturk i-a adus linistea, iar noul barbat din viata ei, consulul Adrian Brancoveanu, a ajutat-o sa se implineasca.Vedeta este optimista chiar si in ceea ce priveste o noua sarcina, desi experientele din trecut nu au fost unele bune. In plus, vedeta tocmai a implinit pe 22 decembrie 43 de ani, deci o sarcina ar putea prezenta riscuri. „Cred că orice femeie ar trebui să se gândească așa. Mai ales că acum, vârsta nu mai este un impediment. Femei la 40 de ani și 50 aduc pe lume copii sănătoși. nu văd de ce să gândești într-un mod în care să afecteze devenirea negativistă. Da, sunt deschisă la asta, sigur că da”, a mărturisit Andreea Marin. Andreea are o fetita, pe Violeta, din casatoria cu Stefan Banica Jr. care a implinit 10 ani.