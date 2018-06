Andreea Marin le-a inchis gura carcotasilor care spun ca este grasa. Cum arata in costum de baie

Pe contul sau de Instagram, Andreea Marin si-a etalat formele intr-un costum de baie de culoare alba. “Floarea-soarelui. Acesta este cel de-al doilea nume al meu” este mesajul scris de Andreea Marin in descrierea fotografiei in care apare in costum de baie."Esti o femeie care si in costum de baie transmiti decenta, eleganta si rafinament", " Iata ca exista frumusete si fara bisturiu,botox....si alte alea", "Superba”, “Frumoasa”, “Sexy”, “Cat de frumoasa poate fi o femeie’, “Super tare”, “Te mentii bine. Felicitari” au complimentat-o cei care o urmaresc pe retelele de socializare.