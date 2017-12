Andreea Marin, mama pentru a doua oara

„Vreau sa mai am un copil. Dar nu-i timpul pierdut”, a marturisit de curand Andreea Marin in cadrul unui interviu. Mai mult, Andreea spune ca si-a regasit in sfarsit linistea alaturi de noul sau partener.„Sunt implinita sufleteste si datorita omului de langa mine, fireste ca ma echilibreaza, ma face sa ma simt femeie cu adevarat. La un barbat caut bun simt, protectie, umor, sentimentul acela sa ma simt femeie langa barbatul meu, altfel, daca nu exista echilibru apar frustari”, a marturisit, recent, Andreea Marin, potrivit Libertatea.