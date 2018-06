Andreea Marin, marcata de cele trei divorturi: "O sa ajungi sa iti numeri regretele"

A urmat apoi medicul turc Tuncay Ozturk. In cadrul unui interviu acordat pentru adevarul.ro, Andreea a vorbit deschis despre experienta celor trei divorturi prin care a trecut!"Nu ai avut norocul sa fie ce trebuie, mergi mai departe, nu sta sa plangi pana la 80 de ani. Pentru ca altfel vei ajunge sa-ti numeri regretele. Eu sunt genul de om de actiune care iubeste cu toata inima, dar care se si respecta pe sine. Cred ca avem nevoie de sansa de a trai frumos si linistit. Si, pana la urma, fiecare cu destinul sau", a spus Andreea Marin. Totodata aceasta a explicat ca fericirea unei femei nu depinde de un barbat sau de o relatie. "Daca ea permite sa se intample lucrul acesta, fireste ca da. si eu am trait o astfel de istorie in care mi se parea ca totul depinde de fericirea mea alaturi de altcineva. Dar nu, nu e asa. Daca te intaresti si devii puternica, vei intelege ca in primul rand trebuie sa fii fericit cu tine insuti, cu credinta ta in Dumnezeu, cu ceea ce-ti ofera viata – sunt atatea bucurii. Pana la urma, exista oameni singuri care sunt fericiti. Sunt situatii si situatii. E foarte usor sa gandesti simplist. Viata este complicata. E frumos in doi sau poate fi un calvar. Depinde de norocul pe care il ai", a adaugat Andreea Marin. In prezent, Andreea Marin traieste o poveste de iubire cu Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia.