Andreea Marin nu mai vrea sa auda de casatorie. Iata motivul

Desi are o relatie de cativa ani cu Adrian Brancoveanu, consul la Tripoli, Libia, nu isi mai doreste sa se casatoreasca.Invitata recent in cadrul unei emisiuni TV, fosta Zana a Surprizelor a marturisit ca dupa o anumita varsta lucrurile intr-o relatie se asaza de la sine si nu este nevoie de niciun act pentru ca partenerii sa isi confirme iubirea.”Nu trebuie sa depindem de un act ca sa fim fericiti. La 46 de ani, nu mai e nevoie de un act pentru asta. Lucrurile se aseaza de la sine. Nu stiu daca acum Cristi isi doreste sa ne casatorim, dar eu asa gandesc acum, i-am si spus”, a spus Andreea Marin in cadrul Antena Stars.

Tripla lansare - Paula Hriscu, indemn emotionant la intarirea credintei! Interpreta de muzică populară Paula Hriscu lansează în preajma celei mai mari sărbători ale creștinătății mai multe pricesne emoționante. Primul cântec religios, care se bucură de un videoclip cu totul special, se intitulează

Dan Capatos, probleme mari de sanatate. Abia acum a spus prin ce drama a trecut Realizatorul TV Dan Capatos a dezvaluit ca in anul 2019 s-a confruntat cu mari probleme de sanatate. Aflat in avion, cu destinatia Italia, prezentatorul TV a simtit inca din timpul calatoriei aeriene ca nu se simte bine. Nu a dat prea mare importanta starilor ciudate pe care le resimtea si ajuns in

Actrita Carmen Tanase: "Nu ma tem de acest virus. Am dreptul sa respir" Actrița Carmen Tănase a marturisit ca nu se teme de noul coronavirus. Ea a declarat ca a avut grija de imunitatea sa in aceasta perioada si a luat vitamine. Nu poarta masca, ci o viziera in spatiile inchise. Spune ca pana acum nu a fost amendata si, chiar daca va fi, va contesta aceasta