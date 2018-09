Andreea Marin, pe masa de operatii

Vedeta si-a asigurat insa fanii ca nu are o problema grava de sanatate, insa trebuie sa faca aceasta mica interventie."Va fi, nu a fost încă (operația n.r). Abia am descoperit doctorul. Am vrut să fac operaţia la noi acasă. Nu este ceva grav, abia săpămâna viitoare voi putea povesti. Atâta vreme cât nu ştiu rezoluţia doctorului vă spun săptămâna viitoare. Nu mă plâng oricum ar fi viaţa”, a declarat Andreea Marin în emisiunea „La Măruță”.De altfel, cu două zile în urma, Zâna a postat mai multe imagini dintr-o sală de operații, povestind că a găsit medicul în care are încredere totală.„Pe lista mea de prioritati si de vise ce asteapta a deveni realitate, am trecut si o problema... mica. Asa am si scris-o: cu litere mici, deloc apasat, genul acela de rand pe care iti spui ca il poti cobora si mai jos in lista, daca va fi nevoie. Nu-mi sta in fire sa ma plang de ceea ce nu e intocmai in regula cu mine, mai degraba ma pun pe treaba si repar. Imi impun sa nu trec cu vederea ceva ce tine de sanatate. Inertia ma indeamna sa scriu cu litere mici, asadar, dar imi amintesc apoi ca am invatat un lucru simplu in ultimii ani, si nu pe calea usoara, un lucru pe care cu totii adesea il pacatuim prin uitare: fara sanatate, niciun vis nu are sanse, nici aripi, nici sens. Asa ca ma intorc din drum si rescriu, de data aceasta cu majuscule: DE REPARAT, CAT MAI CURAND, SANATATEA”, a scris vedeta pe contul său de Facebook.