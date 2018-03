Andreea Marin, schimbare soc de look

Aceasta s-a pozat cu o peruca vopsita in stil ombre (in nuante de alb si negru) si a marturisit ca primele fire de par alb i-au iesit de la varsta de 18 ani."Fugim de firele de par alb, nu-i asa? Eu le am inca de la 18 ani si le vopsesc, n-am ce face. Dar daca nu radacinile ar fi albe, ci … restul podoabei capilare?!Nu mi-am putut inchipui, pana nu am probat aceasta peruca inedita. Nu ma asteptam, dar e foarte interesanta si … imi place! Cateodata, e bine sa experimentezi, inainte de a spune "nu". Incearca ceva nou, ai putea avea o surpriza placuta!", a scris Andreea Marin, in dreptul pozei postate pe o retea de socializare.