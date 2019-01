Andreea Marin si-a schimbat look-ul. Cum arata acum

Dupa multi ani in care a ales sa poarte parul tuns bob si nu a vrut sa-si schimbe deloc brunetul aprins al parului, Zana Suprizelor” si-a schimbat radical look.In 2019 vedeta si-a mai deschis culoarea parului, iar noul look pare sa o prinda de minune. De asemenea, se poate observa si ca parul i-a mai crescut.“Iti sta foarte bine asa, mult mai bine decat stilul care il aveai...putin barbatesc ,era prea sever, esti o frumoasa”, “Superb?! Schimbarea nuantei parului este foarte reusita”, “Foarte frumos, actrita din serial spaniol,numai bine!”. “Arati atat de bine parca esti o pustoaica de vreo 20 de ani!”, Esti mai frumoasa de o mie de ori decat Lavinia Parva”, i-au scris fanii.

Articole recomandate

Catrinel Sandu s-a casatorit in mare secret! Catrinel Sandu s-a casatorit in mare secret cu iubitul sau medic stomatolog. Anuntul a fost facut de vedeta pe o retea de socializare, iar fanii i-au transmis felicitari. Felicitări!”, „ce chestie… Mă bucur pentru tăria ta. parcă ieri suferea

Ilie Nastase se insoara pentru a cincea oara! Ilie Nastase a dat-o uitarii pe Brigitte Sfat! Fostul tenismen se casatoreste pentru a cincea oara. El si-a gasit linistea in bratele in bratele Ioanei Simion, o tanara care i-a furat inima anul trecut in Constanta. Relatia celor doi este una foarte serioasa, iar acum Ilie vrea sa o conduca

Gabriela Cristea va naste mai devreme. De ce nu poate duce sarcina pana la termen Gabriela Cristea este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Aceasta mai are o fetita, Victoria, in varsta de aproape doi ani si urmeaza sa mai aduca pe lume o fetita. Din pacate insa, prezentatoarea tv a facut un anunt trist. Aceasta este nevoita sa nasca prematur deoarece are probleme cu sarcina.