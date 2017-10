Andreea Marin si-a schimbat look-ul. Cum arata blonda

Prezentatoarea TV a facut cateva fotografii cu o peruca blonda si le-a cerut fanilor parerea.„Experiment. Va place sau nu, nu trageti – reactionati cu blandete! Ne jucam doar. Schimbam rapid pe roscat daca va suparati”, a scris Andreea Marin.“Desi se spune ca brunetul imbatraneste trasaturile, tie ti se potriveste de minune brunetul! Desigur nici blonda nu iti sta rau, nu are cum... tu esti frumoasa indiferent de culoarea pentru care optezi!”“Blonda Andreea e inocenta si gingasa dar nu are acel ceva..bruneta Andreea in schimb are se toate, senzualitate, forta, caracter, bucurie”“Iti sta bine..cred ca e putin greu la.inceput sa te obisnuiesti daca o mare parte din timp ai fost bruneta.”“Culoarea care crezi ca te defineste, poart-o, foloseste-o! Parerea mea este ca, bruneta este culoarea care te face sofistica si rafinata.”“Andreea esti superba! ...cred ca a sosit vremea sa schimbi culoarea parului. ..Gata cu negrul”“Nu! Blondul va sterge acea imagine de persoana “impetuoasa”! Sunteti o bruneta focoasa!“Nu Nu!”. “Desi se spune ca brunetul " imbatraneste" trasaturile, tie ti se potriveste de minune brunetul! Desigur nici blonda nu iti sta rau, nu are cum... tu esti frumoasa indiferent de culoarea pentru care optezi!”