Andreea Tonciu, dieta drastica. Ce regim vrea sa tina ca sa ajunga la 45 de kilograme

Vedeta spune ca a inceput o dieta drastica si face mult sport pentru ca vrea sa ajunga la 45 de kilograme. Merge des la sala si a renuntat la dulciuri si mancarea nesanatoasa.„Am slăbit trei kilograme şi mai vreau să ajung la 45 de kilograme. Îmi place să fiu slabă. Nu am pus foarte mult în sarcină. Eu vreau să fiu foarte slabă. Nu mă înfometez. Mănânc ce vreau, cât vreau. Mănânc paste, pâine, ciorbă. Am mai renunţat şi la dulciuri, înainte o luasem razna. Trebuie să redevin subţirică”, a povestit Andreea Tonciu la Antena Stars.În trecut, Andreea Tonciu a explicat că își dorea să schimbe silicoanele deoarece i se păreau mult prea mari și nu le mai suporta.„Nu mă doare nimic, ia dă la maxim să vedem dacă suport. Vreau să scap. Vreau să scap de celulită, pentru că ştii că eu sunt o fată sinceră am celulită… şi de aia vin aici ca să arăt din ce în ce mai bine… cine ştie poate îmi fac şi o operaţie. Ei bine, vreau mai multe. Aş vrea să-mi schimb silicoanele. Da, sunt foarte mari şi nu le mai suport. De când am devenit mămică le vreau mai mici. Da, le vreau mai mici că sunt foarte mari şi nu îmi mai plac. Aş fi vrut, dar nu ştiu deocamdată să-mi iau grăsimea de pe burtică şi pe pe coapse', a declarat Andreea Tonciu pentru Xtra Night Show.