Desi nu parea, realizatorul Andrei Gheorghe era un om credincios. Cu toate acestea, familia lui a luat hotararea de a-l incinera!, declara Andrei Gheorghe in 2016, intr-un interviu pentru adevarul.ro.

Ionela Prodan, in stare grava

Ionela Prodan, in stare grava Cantareata de muzica populara Ionele Prodan a fost internata din nou zilele trecute la Spitalul Elias. Potrivit ciao.ro, mama Aneimaria Prodan ar avea grave probleme de sanatate. Starea artistei s-ar fi inrautatit in ultimele zile. Artista are probleme grave la pancreas si la ficat. In ultimele

Andrei Gheorghe nu va fi inmormantat. Ce au decis rudele sa faca trupul jurnalistului Andrei Gheorghe nu va avea parte de o inmormantare. Rudele jurnalistului au decis ca trupul acestuia sa fie incinerat. Desi nu parea, realizatorul Andrei Gheorghe era un om credincios. Cu toate acestea, familia lui a luat hotararea de a-l incinera! "Nu suport prostii, reactionez repede, ma rog la

S-a incheiat autopsia lui Andrei Gheorghe. Jurnalistul avea mari probleme de sanatate si a suferit mai multe infarcte fara sa stie Jurnalistul Andrei Gheorghe, 56 de ani, a fost gasit mort luni seara in locuinta sa. Acesta a fost descoperit de ingrijitorul vilei sale, dupa ce fosta sotie a jurnalistului a incercat sa dea de el pe parcursul zile in repetate randuri. Astazi s-a incheiat autopsia, iar medicii legisti au declarat

Carmen Harra a prezis moartea lui Andrei Gheorghe in urma cu cateva luni. Iata ce spunea clarvazatoarea Jurnalistul Andrei Gheorghe a murit luni seara. Acesta a fost gasit fara suflare in locuinta pe care o detinea in Pipera, de catre ingrijitorul casei. Moartea celebrului jurnalist a fost prezisa de claravazatoarea Carmen Harra in urma cu cateva luni. Carmen Harra a marturisit ca la inceputului