Andrei Gheorghe, un personaj controversat. A fost arestat pentru consum de droguri

Andrei Gheorghe a fost unul dintre cei mai vehementi jurnalisti si spunea mereu lucrurilor pe nume, fara ocolisuri. De asemenea, a fost un personaj controversat.In primavara lui 2003, cand Andrei Gheorghe a fost arestat pentru trei ore, asa cum scria presa la acea vreme. El era acuzat ca este consumator de droguri.Dupa trei ore petrecute in sediul politiei, cu titulatura de arestat” , Andrei Gheoerge a fost lasat in libertate. El declara: "Mi s-a spus ca sunt arestat. Mi-am sunat mama si sotia si le-am spus, ca sa nu afle din alta parte. Dupa trei ore mandatul nu a fost confirmat. Consider ca este o hartuire".Parchetul s-a autosesizat in acest caz dupa un articol aparut in revista Star, ilustrat cu capturi video in care Andrei Gheorghe fuma o tigara cu marijuana oferita de o recenta cunostinta de-a sa. Dupa izbucnirea scandalului, Gheorghe a lasat sa se inteleaga ca intreaga poveste a fost "lucratura" unui potent om de afaceri, drept represalii ca in emisiunile sale isi bate joc de iubita acestuia, o cantareata care bate inutil la portile consacrarii.