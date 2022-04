Andrei Zaharescu, fostul sot al Andreei Berecleanu, si-a refacut viata. Sotia lui este mai tanara cu 20 de ani decat el

Andrei Zaharescu, fostul sot al Andreei Berecleanu, si-a refacut viata. Fostul jurnalist si Andreea Berecleanu au fost impreuna 15 ani si au doi copii. S-au separat in anul 2013, iar la scurt timp, Andrei Zaharescu s-a mutat din Romania, dupa ce a fost numit consul al in Africa de Sud.Fostul realizator TV si-a refacut viata alaturi de Cosmina, o avocata mai tanara decat el cu 20 de ani. Cei doi au impreuna un copil. Andrei Zaharescu mai are o fata dintr-o casnicie anterioara, cu jurnalista Oana Mereuta. Andrei Zaharescu are un salariu foarte bun, el a declarat ca câștigat suma de 83.750 de dolari, aproape 7.000 de dolari pe lună.Cu toate acestea, Andreea Berecleanu l-a acuzat pe fostul sau sot ca nu si-a indeplinit datoriile de tata si are datorii la pensia alimentara.