Anemona Machidon colinda de-ti merge la suflet!

Micuta artista, eleva in clasa a Vlll-a la liceul Vasile Conta din Tg. Neamț, mosteneste talentul de la bunicul ei, Vasile Machidon, un cunoscut cantaret local. „Pana in acest moment am finalizate 9 piese, iar 2 sunt în lucru. Albumul este unul complex, contine doua colinde si o piesa cu jocul Caprei pentru sezonul Sarbatorilor, dar si melodii de muzica populara de joc si de voie-buna.Pentru colindul meu de suflet – „”, pe care-l ofer in dar tuturor romanilor, am filmat si videoclip intr-un colt de Rai”, spune Anemona.Videoclipul a fost filmat in Moldova, la Manastirea Neamt, Schitul Icoana Noua, in conditii meteo total nevaforabile.„A fost o mare provocare pentru mine si echipa, in primul rand pentru ca era ingrozitor de frig... am crezut ca-mi inghetata zambetul pe buze! Dar a fost un privilegiu si o mare binecuvantare sa pot filma la acest loc sfant, fapt pentru care ii multumesc parintelui Proca Calinic! In acel colt de Rai te simti mai aproape de Dumnezeu, iar in acel cadru mirific, inconjurata de zapada si natura simti mai aproape atmosfera de Craciun.”, povesteste micuta artista. In prezent, Anemona Machidon a pornit la colindat, iar in seara de Craciun va colinda la Targul de Craciun din Piatra Neamt. Pentru celelalte zile ramase pana la sfarsitul anului si in noaptea de Revelion, artista va sustine concerte la diferite evenimente particulare.„Va doresc Sarbatori binecuvantate, sa vi se indeplineasca tot ce va doriti, iar anul care vine sa-l intampinati cu bucurie, liniste sufleteasca si belsug! La multi ani 2020!”, suna mesajul acesteia pentru toti romanii.Anemona Machidon face parte din grupul vocal „Urmasii lui Stefan Voda”, condus de doamna profesoara Ionella Loredana Branisteanu si, de un an de zile, este una dintre solistele Ansamblului „Tinutul Zimbru”, coordonat de domnul Eduard Branzei.