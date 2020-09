Angela Rusu: reteta de zacusca din trei legume

"Îmi place foarte mult să gătesc. Mă relaxează, iar acum chiar am avut timp să mă ocup de treaba asta. De când eram fată știu să fac zacuscă, și o fac așa, ca la Gherla. De dimineață m-am trezit, am copt gogoșarii, vinetele și apoi m-am pus pe învârtit. Nu este o rețetă aparte de cea obișnuită, însă eu pun și două linguri de miere și un praf de scorțișoară pentru că îi dă un gust deosebit. Am avut 5 kilograme de vinete, 5 kilograme de gogoșari, 2,5 kg de ceapă, 0,750 grame de ulei, 500 grame de bulion, sare de murături, piper, iar pentru aromă am pus foi de dafin. Le-am făcut la foc normal, timp de 3-4 ore. E o zacuscă muzicală, pentru că i-am tot cântat până s-a făcut. Și nu orice melodie, ci ultima piesă Tată, bucuria mea , pe care i-am dedicat-o tatălui meu. Compoziția mi-a ajuns pentru 14 borcane, însă pentru că recolta este mare, vom mai face câteva ture, mai ales că am o familie mare , care adoră zacusca mea", a declarat Angela Rusu pentru ziarul Click!