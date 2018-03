Angelina Jolie se marita pentru a patra oara

Vestea ca Angelina Jolie se marita a luat pe toata lumea prin surprindere. „Se vede de aproape un an cu un filantrop miliardar britanic. In timp, relatia lor s-a transformat in dragoste adevarata”, a declarat o prietena apropiate a actritei care a dorit sa-si pastreze anonimatul, pentru lifeandstylemag.com.Conform sursei citate, Angelina Jolie este atat de indragostita, incat ea a fost cea care si-a cerut iubitul de sot… Ea si-a descris iubitul ca fiind un „barbat bine, distins, indraznet, spiritual si unul dintre cele mai frumoase suflete pe care le-a intalnit. Este cea mai neasteptata relatie a vietii Angelinei, dar ea crede ca este barbatul care i-a fost cu adevarat menit”, a ami declarat sursa citata. Cei 6 copii ai Angelinei – Maddox, 16, Pax, 14, Zahara, 13, Shiloh, 11, si gemenii Knox and Vivienne, 9 ani– abia asteapta sa-si conduca mama la altar. Angelina Jolie a fost casatorita de trei ori: cu actorul Jonny Lee Miller (1995-1997), cu Billy Bob Thornton, timp de doi ani, la inceputul anilor 2000, iar in 2014 cu Brad Pitt.