Antonia, drama nestiuta din copilarie care i-a lasat sufletul gol

Antonia ascunde insa in suflet o mare tristete. Ea nu si-a cunoscut niciodata tatal biologic, iar asta i-a lasat un mare gol in suflet. Cantareata a fost crescuta de mama sa si de tatal adoptiv, care i-a oferit o viata fericita chiar daca nu era fiica lui biologica.Antonia a copilarit in America, de la varsta de 5 ani, cand mama sa a plecat alaturi de Mihai Iacob spre o noua viata. Pana sa il cunoasca pe Mihai, mama Antoniei a locuit 1 an inCu toate acestea, a realizat că tată nu e cel ce îţi dă viaţă, ci cel care te creşte! Îl iubeşte necondiţionat şi îl vede pe Mihai Iacobescu, într-adevăr, ca pe un tată.a spus mama Antoniei la „Acces Direct”, în urmă cu ceva timp.Antonia a fost parasita de tata chiar inainte ca ea sa vina pe lume. Desi a incercat ani la rand sa il gaseasca, nu a putut lua niciodata legatura cu el si nici nu a cautat-o niciodata.