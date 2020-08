Antonio Banderas, infectat cu noul coronavirus

Anuntul a fost facut chiar de actor, pe contrul personal de Instagram. Acesta a scris ca a fost nevoit sa-si petreaca ziua de nastere in carantina dupa ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus, dar si ca are simptome usoare ale bolii.“Fac un anunt public ca azi, 10 august, sunt obligat sa-mi serbez cea de-a 60-a aniversare in carantina, deoarece am fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.As dori sa adaug ca ma simt relativ bine, doar un pic mai obosit decat de obicei si increzator ca ma voi recupera cat de curand in urma indicatiilor medicale care sper sa imi permita sa depasesc procesul infectios de care sufar si care afecteaza atat de multi oameni de pe planeta.Voi profita de aceasta izolare pentru a citi, a scrie, a ma odihni si a continua sa-mi fac planuri pentru a incepe sa dau sens celor 60 de ani la care am ajuns incarcat de dorinta si entuziasm”, a scris Antonio Banderas, in dreptul unei fotografii cu el de pe vremea in care avea doar un an.