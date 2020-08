Antonio Banderas s-a vindecat de coronavirus dupa 21 de zile

„După 21 de zile de izolare disciplinat, pot să spun că am învins infecţia cu Covid-19. Sunt vindecat. Gândurile mele se îndreaptă către cei care nu au fost la fel de norocoşi ca mine. Curaj pentru toţi cei care se află la jumătatea luptei”, a scris Antonio Banderas pe una dintre rețelele de socializare.In perioada in care a stat in izolare si a respectat cu strictete sfaturile medicilor, actorul a citit, a scris si si-a facut planuri pentru viitor.„Mă simt relativ bine, poate doar mai obosit decât în mod obişnuit, dar sunt încrezător că mă voi recupera cât mai repede posibil, urmând indicaţiile medicilor, care sper că îmi vor permite să depăşesc procesul infecţios de care sufer şi care a afectat atât de multe persoane de pe tot globul.Voi profita de această izolare pentru a citi, a scrie şi a continua să-mi fac planuri pentru a da un sens celor 60 de ani recent împliniţi, o vârstă pe care o privesc cu mare dorinţă şi speranţă', a precizat actorul.