Anunt de ultima ora despre Ionela Podan: "Sa ne rugam pentru ea"

Artista urmeaza un tratament si este supusa mai multor investigatii. Potrivit informatiilor, cantareata de muzica populara ar avea probleme cardiace si la pancreas. Medicii o tin sub observatie si au aparut zvonuri ca acestia nu sunt prea optimisti in privinta starii sale de sanatate. La aflarea acestei vesti, mai multi apropiati, dar si fani au inceput sa se roage mai mult pentru sanatatea ei.Una din persoanele care se roaga pentru Ionela Prodan este si Paula Craciunescu, mama adoptiva a Gabrielei Cristea.Femeia a postat recent un mesaj emotionant pe pagina sa de socializare unde ii indeamna pe toti sa se roage pentru sanatatea cantaretei de muzica populara inca internata in spital. Paula si Ionel Prodan se cunosc bine, ele lucrand impreuna multi ani.“Sa ne rugam si noi pentru sanatatea Ionelei Prodan, asa cum se roaga si ea. O solista a folclorului romanesc de neintrecut. Am lucrat mult timp cu Ionela la TELE 7 abc”, a scris mama adoptiva a Gabrielei Cristea.Emotionant nu este oar mesajul in care Paula Craciunescu spune ca se roaga pentru Ionela Prodan, ci si fotografia care-l insoteste. In imagine apare chiar cantareata, blonda, aranjata, machiata, imbracata in costum popular, rugandu-se la o icoana.