Arnold Schwarzenegger, operat de urgenta pe cord deschis

In varsta de 70 de ani, Arnold a fost internat pentru inlocuirea unei valve, insa au aparut complicatii in timpul acestei interventii, iar medicii l-au operat de urgenta.Potrivit presei de peste ocean, interventia chirurgicala a durat mai multe ore iar starea lui Arnold Schwarzenegger este stabila pentru moment.In urma cu cativa ani, actorul marturisea ca sufera de o malformatie cardiovasculara congenitala, mostenita de la mama sa. Din acest motiv, a si fost operat de mai multe ori in ultimii ani.